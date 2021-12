Mick Schumacher come papà Michael, è pilota di riserva della Ferrari

22/12/2021

Mick Schumacker, il figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas. Lo ha annunciato il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari”, ha spiegato ieri sera, martedì 21 dicembre, in una conferenza stampa online: “Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”, ha aggiunto. Per Binotto il 19enne tedesco, nonostante i zero punti in classi e una Haas molto debole, “ha fatto bene e progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”. Mick compierà 23 anni il 22 marzo e assumerà il ruolo di pilota di riserva. Quindi, potrà sostituire i titolari Leclerc e Sainz nel caso dovessero infortunarsi, per 11 dei 23 Gran Premi in programma il prossimo anno, alternandosi con l’italiano Antonio Giovinazzi che ha lasciato la Alfa Romeo Racing.

