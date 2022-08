È successo a Milano

La notte scorsa, mentre si trovava in sella sulla sua bici, un ragazzino di 11 anni è stato investito e ucciso da un’auto. L’automobilista non si è fermato.

L’incidente stradale è avvenuto in via Bartolini, a Milano, intorno alle 00.15. Il piccolo, italo – marocchino, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

L’11enne non era solo. Con lui c’era il padre che non è rimasto coinvolto nello scontro. L’uomo alla guida dell’auto avrebbe colpito il giovane ciclista di lato. A lanciare l’allarme un passante. Il piccolo giocava a poca distanza dal locale, un ristorante etnico, in cui lavora il padre, vedovo da circa un anno.

Il pirata della strada si è costituito alle 4.30. Si tratta di un italiano di 20 anni, senza patente. Sono in corso gli accertamenti sul suo stato di ebbrezza. Il giovane è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e fuga con l’aggravante di non avere mai conseguito la patente. Inoltre, è stato appurato che l’auto guidata non è di sua proprietà ma a un società per cui lavora. Il 20enne ha detto agli inquirenti: “Non l’ho visto sbucare, poi sono scappato perché non ho la patente e ho avuto paura”.

Dall’inizio del 2022 a Milano ci sono stati 21 bambini morti in incidenti stradali. Lo rileva l’Osservatorio dell’ASAPS, l’associazione sostenitori della Polizia Stradale. L’11enne – aggiunge l’ASAPS – è la seconda piccola vittima in quattro giorni travolta in bicicletta sulla strada.