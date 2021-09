Dramma nel Milanese

Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese. Ne hanno dato notizia i vigili del fuoco. Il dramma è avvenuto stamattina, intorno alle 11.30.

I due di 42 e 46 anni, S.J. e Z.E., lavoratori di una ditta esterna, il gruppo Sol con sede a Pavia, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Le cause sono in via di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza.

Stando a quanto si è appreso, potrebbe essere stata una perdita di azoto liquido nel deposito della sede dell’ospedale Humanitas la causa dell’incidente sul lavoro. Le vittime, infatti, stavano riempiendo un serbatoio di azoto liquido quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ci sarebbe stata una ‘fuga’ che li ha investiti. Non è escluso, a tal proposito, che un bocchettone fosse posizionato male o difettoso.

Sul caso indaga la Procura di Milano e il fascicolo sarà aperto per l’ipotesi di omicidio colposo. Sul posto la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano e anche un medico dell’ATS, oltre ai carabinieri.