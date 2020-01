In provincia di Milano

A un uomo di 26 anni, originario di Garbagnate milanese, è stato sospeso il reddito di cittadinanza.

Il motivo? È stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Come riportato dalle agenzie di stampa, infatti, ieri mattina – giovedì 2 gennaio – in seguito a una lite per futili motivi tra il 26enne e una ragazza marocchina, nei pressi della sua abitazione in via Milano a Garbagnate, i carabinieri di Rho sono intervenuti e sono stati aggrediti.

Una volta arrestato dai militari e processato per direttisima dal giudice, oltre alla pena, è stato sospeso il reddito di cittadinanza che il giovane percepiva. Il 26enne, inoltre, dovrà comparire ogni giorno davanti alla polizia giudiziaria (obbligo di firma).

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo Corato, ha commentato così quanto successo: «Aggredire le Forze dell’Ordine è un atto grave ed è giusto che chi lo commetta venga punito senza sconti. Plaudo anche alla decisione della sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, una misura che non ho mai condiviso nella forma attualmente prevista, e che di certo non può essere garantita a farabutti di questo genere».