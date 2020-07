È successo a Milano

È morta, all’ospedale Niguarda di Milano, una donna di 82 anni finita sotto un treno alla stazione Centrale del capoluogo lombardo intorno a mezzogiorno. L’anziana è stata portata in ospedale in condizioni disperate con la gamba destra amputata, la sinistra molto compromessa e una grave emorragia. Inutili i tentativi di rianimarla.

Si è appreso dalla Polizia Ferroviaria che l’anziana si trovava dal lato sbagliato del treno, quello dove non si aprono le porte, e per riuscire a salire in tempo sul Freccia Argento Milano – Lecce ha attraversato i binari davanti alla motrice. Il macchinista non l’ha vista ed è partito.

L’82enne, residente a Genova, ha cercato di attraversare i binari con il trolley. Ad accorgersi di cosa era accaduto e a dare subito l’allarme è stato un uomo che si trovava sulla banchina corretta e ha visto una testa spuntare e poi scomparire alla partenza del treno.