Dramma a Milano

Una donna di 70 anni è stata travolta e trascinata da un camion compattatore dei rifiuti dell’AMSA, a Milano, e purtroppo non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto stamattina, poco prima delle 11, in via Trasimeno. Stando a una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del camion.

La 70enne aveva riportato traumi multipli ed è stata rinvenuta dai soccorsi già in arresto cardiocircolatorio: trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, il suo cuore ha smesso di battere. In corso gli accertamenti e i rilievi della Polizia locale del capoluogo lombardo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come riportato su MilanoToday, “il camion si è fermato all’altezza del civico 8, ma i segni dei ghisa sull’asfalto arrivano quasi fino all’incrocio tra via Trasimeno e via San Mamete, quindi non è escluso che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali all’inizio della strada”.

Il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro.