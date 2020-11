È successo a Milano

A Milano, nella periferia Nord, in via Lambruschini, stamane, dopo le 6, un uomo di 66 anni ha tentato di uccidere la moglie 62enne a coltellate e la suocera di 90.

Le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda con ferite all’addome e al torace. L’uomo, che ha chiamato i soccorsi, ha poi tentato di togliersi la vita e si è procurato delle ferite che non sarebbero comunque gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Al momento non si conoscono i motivi del tentato duplice omicidio ma i carabinieri della compagnia Magenta e del Radiomobile di Milano non escludono alcuna ipotesi, in attesa di ascoltare il 56enne quando le sue condizioni lo permetteranno.

La moglie è in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. La suocera è gravissima ed è ricoverata invece all’ospedale San Carlo.