Ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Raiuno da Serena Bortone, l’attrice Milena Vukotic ha parlato di Paolo Villaggio, scomparso nel luglio 2017 per complicanze legate al diabete, con cui ha recitato nei film di Fantozzi nel ruolo della moglie Pina.

«Non mi pesava l’essere grottesca, io mi divertivo – ha detto l’artista 86enne – Sono felice della mia signora Pina. Paolo diceva sempre ‘ricordiamoci di essere delle caricature’ ma per me è stato un momento importante». «Di Pina mi appartiene la sua insicurezza», ha aggiunto.

E su Paolo Villaggio Milena Vukotic ha detto: «Era una persona molto gentile. Anche se aveva un aspetto burbero, poi era un uomo molto gentile». L’attrice ha anche ricordato una cena a casa sua, con ospiti non solo il collega genovese ma anche il regista Federico Fellini, scomparso nel 1993: «Fellini mi chiese il pesce persico e sono andata nella migliore pescheria di Roma a prenderlo, ma non era stagione e mi diedero un altro pesce che feci al cartoccio. Al momento della cena mi sono scusata per il pesce persico e lì si è scatenata una serata piena di scherzi e prese in giro perché lui naturalmente me lo aveva detto sapendo che non era di stagione».

Nel corso della trasmissione c’è stato anche l’intervento di Elisabetta Villaggio, figlia dell’attore, che ha ricordato il rapporto tra Milena Vukotic e il padre: «Quando papà scoprì che Milena aveva accettato il ruolo, era felicissimo».

Milena Vukotic ha anche presentato il suo nuovo film, dov’è protagonista: Selfie mania