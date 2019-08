Ecco perché e per chi la cantante ha lasciato l'attore

I rumours erano veri evidentemente: dietro la decisione della cantante e attrice Miley Cyrus di lasciare il marito, il collega Liam Helmsworth, c’era una lei: Kaitlynn Carter, una influencer americana di quattro anni più anziana.

La separazione tra Helmsworth, fratello di Chris, che impersona Thor nella saga degli Avengers, e la cantante di Breaking balls ha destato grande scalpore, specie considerando che la coppia si era sposata appena otto mesi fa. Qualche settimana fa, la Cyrus aveva rilasciato alcune controverse dichiarazioni: nonostante il suo matrimonio, ammetteva di sentirsi attratta anche dalle donne e di non riconoscersi nella parola e nel ruolo della moglie. Ed è stata consequenziale.

La cantante sta trascorrendo un periodo di vacanza sul lago di Como, insieme alla Carter, reduce dalla rottura del suo matrimonio con Brody Jenner, celebrato appena la scorsa estate. Le due erano state fotografate spesso insieme e adesso sono state paparazzate mentre, sdraiate a prendere il sole in bikini a poca distanza dalla sorella della Cyrus, Brandy, si scambiano baci e altre effusioni che spiegano chiaramente il tipo di rapporto tra di loro. Facile fare due più due e capire il perché il matrimonio con Helmsworth sia finito.

ROCK THE BOAT ❤️ 🇮🇹 ❤️🇮🇹 Taking #LivingMyBestLife to a whole new level ! pic.twitter.com/srqSO4TuSs — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 9, 2019



Il povero Liam non ha potuto far altro che prendere atto della situazione, limitandosi a una breve dichiarazione sul suo profilo instagram: “Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e le auguro solo salute e felicità per il futuro. Questa è una faccenda privata e non ho fatto commenti, né lo farò, a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore”.

D’altra parte, lei ha replicato con una frase su twitter in cui fa capire di aver soltanto seguito la sua natura: Mio padre mi ha sempre detto “La natura non si affretta mai, ma è sempre puntuale” … mi riempie il cuore di pace e di speranza SAPERE che è vero. Mi è stato insegnato a rispettare il pianeta e il suo processo e mi sono impegnato a fare lo stesso con il mio … “

Facile dire, quindi, che al cuore, come alla natura, non si comanda. E il bel Liam non può far altro che prenderne atto, rassegnarsi e sfogarsi col suo surf sulle onde della California.