Cosa prevede il DL Sostegno per le famiglie con figli.

per le famiglie con figli. I chiarimenti della ministra Elena Bonetti in un’intervista a La Stampa.

in un’intervista a La Stampa. Le novità su smart working, congedo parentale e bonus baby sitter.

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, intervistata da La Stampa, ha affermato: «Nel decreto approvato venerdì abbiamo inserito delle misure per rispondere a questa situazione di emergenza».

«Si tratta – ha aggiunto – di un primo provvedimento che stanzia 290 milioni e prevede per tutti i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, il diritto a chiedere lo smart working per rimanere a casa con una retribuzione piena. In alternativa si può accedere a un congedo parentale con una retribuzione al 50 per cento per tutti i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni. Anche chi ha figli di età compresa tra 14 e 16 anni si può avvalere di smart working e del congedo, quest’ultimo non retribuito. Il congedo l’ho voluto retroattivo dal 1° gennaio e può essere preso in modo alternato da entrambi i genitori per evitare l’impegno solo di uno che, ahimé, è quasi sempre la donna. Per le partite Iva, i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine è stato reintrodotto il bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana».

Secondo Bonetti, «le risorse sono sempre un bene limitato, ma se la situazione di emergenza dovesse prolungarsi gli strumenti verranno potenziati. Faremo di tutto per sostenere le famiglie. Oggi non siamo nella situazione del lockdown dell’anno scorso, siamo di fronte a misure di tutela della salute per far calare al più presto la diffusione dei contagi».

«Oggi – ha aggiunto – tanti studenti sono a casa perché la variante inglese ha dimostrato di colpire anche la popolazione infantile. Ora ci troviamo in un picco ma, se le misure verranno rispettate, mi aspetto che fra due settimane i parametri rientrino e che le scuole possano tornare a fare lezione in presenza».