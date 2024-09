Ecco svelate le credenze più diffuse sul gambling digitale: RNG truccati, mancati pagamenti e altre leggende.

Negli ultimi anni, il gambling digitale ha quasi del tutto soppiantato il gioco fisico. Per gambling digitale, si intende l’abitudine di fruire del gioco d’azzardo direttamente da computer o da dispositivo mobile, senza bisogno di recarsi in una struttura dedicata al casinò o alle scommesse sportive. Proprio in questo contesto, hanno cominciato a circolare diversi miti – miti che riguardano la trasparenza dei casinò online e la loro politica nei confronti del giocatore.

Nel corso dell’articolo, sfateremo i principali miti sul gioco d’azzardo, offrendo consigli per scegliere solo le migliori piattaforme del mercato. Ti ricordiamo che se vuoi iscriverti ai casino online in Svizzera, puoi fare riferimento alle recensioni di CasinoStellati, il cui team di esperti ti aiuterà a trovare il miglior casino sulla base dei tuoi gusti individuali.

Ecco le principali credenze

Il passaggio dal gambling fisico al digitale non è stato un processo rapido come spesso si crede. Ancora nel 2010, la maggior parte degli utenti preferiva fruire del gambling recandosi nelle piccole sale da gioco che affollavano le città e i paesi di provincia. Questo perché la diffusione di internet ad alta velocità era limitata e le slot-machines online non riuscivano sempre a scorrere in maniera fluida.

Con l’avvento della fibra mobile, del 4G e della rivoluzione tecnologica, le carte in tavola sono cambiate. Tutti gli appassionati del settore preferiscono ad oggi dedicarsi alle scommesse e alle slot direttamente dal loro computer, risparmiando tempo prezioso e potendo godere di generose promozioni. Queste promozioni – come bonus di benvenuto, extra sulle ricariche, cashback, – sono spesso assenti nelle sale da gioco tradizionali.

Al di là degli indiscutibili vantaggi che offre, il gambling virtuale pone alcune perplessità.

Per esempio:

come si può essere sicuri che i casinò online non facciano girare le macchine a proprio favore?

i casinò online pagano sempre quanto dovuto?

come ci si può fidare dei casinò con licenza offshore?

Fiducia e Fair Play

Il primo mito riguarda il fair play e la credenza per cui i casinò facciano girare le slot a proprio favore. Si tratta solo di un mito: se si utilizzano piattaforme legali, e di alta qualità, si può star certi che le macchine vengano costantemente controllate da autorità esterne. Le autorità hanno il compito di assicurare il corretto funzionamento degli RNG (Random Number Generator): cioè di quegli algoritmi che garantiscono risultati casuali ed imprevedibili nelle slot e nei giochi di carte online.

Prima di scegliere una piattaforma, assicurati allora che esponga la certificazione di uno di questi organi di controllo: eCogra, BMM Testlabs, iTech Labs, GLI. Potrai allora dedicarti al gambling digitale senza paura di truffe o di frodi da parte del casinò.

I casinò online non pagano quanto dovuto

Il secondo mito riguarda i pagamenti e, nello specifico, le operazioni di prelievo. Dato che molti operatori digitali di basso livello non pagano le vincite, gli utenti possono credere che questa problematica riguardi tutti i casinò online.

Niente di più falso. Le piattaforme legali – con licenze autorevoli come la ADM, la Malta Gambling Commission o la licenza di Curacao, – sono tenute a pagare il giocatore in ottemperanza alla normativa internazionale sul gioco d’azzardo online.

Ancora una volta: per non incappare in piattaforme di bassa qualità, il consiglio è di affidarti al parere degli esperti e di leggere recensioni dei casinò prima di fare la scelta definitiva. Vedrai allora i prelievi scorrere in maniera fluida proprio come avviene per i depositi sul conto di gioco.

Casinò stranieri di qualità

L’ultimo mito riguarda le piattaforme internazionali. I giocatori credono che queste piattaforme siano di bassa qualità perché operano grazie a licenze offshore (ad esempio quella di Malta, Panama o Curacao). Hanno quindi paura di subire truffe o frodi se giocano all’interno dei casinò stranieri.

Si tratta solo di un mito: i casinò stranieri di alta qualità, come quelli gestiti dalla nota società Rabidi N.V., sono ottime piattaforme che rispettano al 100% il giocatore e si preoccupano di gestire correttamente i suoi dati personali.

In altre parole, la qualità di una piattaforma non dipende solo dal tipo di licenza – locale o internazionale, – ma anche e soprattutto dalla qualità generale della piattaforma. Esistono casinò non Gespa di alto livello ed esistono casinò non Gespa di basso livello; proprio come esistono piattaforme locali di qualità e piattaforme locali che non pagano quanto dovuto.

Conclusione

I miti sul gambling online sono dannosi poiché possono privare il piacere di giocare d’azzardo. Come abbiamo visto, si tratta di credenze basate su fraintendimenti o su una scarsa conoscenza dell’universo digitale.

Ovviamente, tra i giocatori circolano anche altre leggende – come quelle che coinvolgono le slot calde e le slot fredde. Se vuoi ottenere una più vasta conoscenza del mondo delle scommesse, ti invitiamo a leggere forum dedicati e a giocare sempre in maniera responsabile e oculata.