Mode Global Holdings, una delle principali società fintech, si è impegnata a raggiungere l’azzeramento delle emissioni dalle sue operazioni di criptovaluta entro la fine del decennio. Prevede inoltre di garantire che siano alimentati con elettricità rinnovabile.

Mode è stato lanciato nel 2020 e ora ha istituito un comitato di sostenibilità interno per aiutarlo a rispettare i suoi nuovi impegni. L’app consente agli utenti di ottenere un rimborso per gli acquisti in Bitcoin, una delle criptovalute più popolari.

L’impegno di ridurre le emissioni

Il nuovo impegno di Mode è stato annunciato in concomitanza con la firma del Crypto Climate Accord, (CCA) dalla stessa no profit. L’Accordo è stato lanciato all’inizio dell’anno ed è stato sostenuto da più di 150 organizzazioni. Il suo obiettivo è garantire che tutte le blockchain (registri digitali delle transazioni per criptovalute) siano alimentate al 100% con elettricità rinnovabile entro il 2030.

Mode si è impegnata a garantire che le sue operazioni utilizzino elettricità rinnovabile al 100%. Mode farà ciò utilizzando Energy Web Zero, un motore di ricerca che fornisce informazioni istantanee sulla generazione e sugli investimenti di energia rinnovabile e sarà il primo ad utilizzare Energy Web Zero.

Si sta muovendo verso la pietra miliare che afferma fornirà zero emissioni nette legate all’energia usata per produrre le criptovalute. L’azienda misurerà e compenserà anche le sue emissioni al fine di raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2030.

Poiché il zero netto richiede che le riduzioni delle emissioni siano in linea con la scienza del clima, il primo è diverso dalla neutralità del carbonio.

Secondo questa ditta, sta attualmente lavorando a piani per ridurre tutte le emissioni da fonti elettriche e dirette, con gli obiettivi finali che saranno annunciati a breve. Ryan Moore, amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato che Mode aveva istituito un comitato di sostenibilità interno per aiutare a sviluppare e attuare questi piani.

Moore ha affermato che non vi è alcun motivo per cui alcuna criptovaluta o piattaforma di pagamento contribuisca al cambiamento climatico in modo negativo, quando si può fare qualcosa per rimediare.

Crediamo che i nostri clienti dovrebbero avere la possibilità di investire in Bitcoin senza causare alcun danno all’ambiente. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte nella riduzione delle emissioni globali, comprese le imprese.

Impronta di carbonio digitale

Negli ultimi mesi, l’entità degli impatti ambientali di Bitcoin e di altre criptovalute è stata oggetto di accesi dibattiti dopo che Elon Musk, amministratore delegato di Tesla Motors, ha annunciato che il marchio per i veicoli elettrici non avrebbe accettato pagamenti in Bitcoin. Musk ha affermato che la criptovaluta “ha un prezzo alto per l’ambiente”.

Secondo le stime, la produzione di Bitcoin produrrà tra 22 e 23 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Ciò equivale alle emissioni di paesi come lo Sri Lanka o la Giordania.

Alcuni sostenitori delle criptovalute sostengono che questo livello sia inferiore rispetto a settori come l’estrazione dell’oro o le assicurazioni.

Ma il settore è destinato a crescere rapidamente e le emissioni potrebbero crescere con esso, a meno che l’estrazione non sia alimentata con elettricità pulita. Circa il 70% dell’attività mineraria globale viene effettuata in Cina, che dipende fortemente dall’energia del carbone.

Negli Stati Uniti, la prima centrale elettrica e impianto di estrazione di criptovalute al mondo è in fase di sviluppo e sarà alimentata a gas naturale.

Rimangono interrogativi sull’efficienza dell’estrazione mineraria, nonché sull’impatto climatico di minerali e metalli critici necessari per realizzare potenti computer per l’estrazione di criptovalute.