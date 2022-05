Tragedia a Modena

Dramma a Modena, in via Giardini. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere precipitata da un balcone, al settimo piano.

La piccola abitava lì insieme alla famiglia di origini nigeriane. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per la bambina: è deceduta sul colpo. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica. Stando a quanto si è appreso dalle forze dell’ordine sul posto, la bambina era in casa con la madre e due fratelli.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire i dettagli della tragedia. Per il momento, comunque, l’ipotesi principale è l’incidente. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la donna che è corsa giù e ha chiesto ai vicini di chiamare i soccorsi. Come riportato su ModenaToday, la bambina si trovava in balcone (sul lato posteriore dell’edificio) e sarebbe riuscita a superare la ringhiera, precipitando nel vuoto.

Per la sfortunata famiglia è il secondo dramma in poco tempo: il padre della bimba è morto soltanto due anni fa in un incidente sul lavoro.