Dramma in provincia di Modena

Una terribile tragedia ha colpito la tranquilla frazione di Sant’Antonio di Mercadello, nel comune di Novi di Modena. Ieri sera, intorno alle 21.50, un bambino di soli due anni è morto annegato in una piscina montata da pochi giorni davanti alla sua casa.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe finito accidentalmente in acqua, forse entrando autonomamente nella piscina, e il padre è stato il primo a rendersi conto di quanto stava accadendo.

Immediatamente, il servizio di emergenza 118 è stato allertato e ha inviato un elisoccorso sul posto. I soccorritori hanno fatto il possibile per rianimare il bambino, ma purtroppo i loro sforzi non sono stati sufficienti. Il piccolo è stato trasportato al Policlinico di Modena, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento, i carabinieri stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente e capire come il bambino sia finito nella piscina senza essere notato.

Consigli utili in caso di bambini e piscina in casa

La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, specialmente quando si tratta di prevenire incidenti come l’annegamento in piscina. Ecco alcuni consigli e precauzioni importanti da seguire per garantire un ambiente sicuro intorno alla piscina di casa: