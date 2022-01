La vicenda di una scuola media inferiore di Modena

È stata sospesa la professoressa della scuola media inferiore Carducci di Modena che si è rifiutata di indossare la mascherina FFP2 in classe, come previsto dopo l’accertamento di un caso di positività al coronavirus in classe, scatenando la reazione degli studenti, che hanno abbandonato l’aula. Lo riporta la stampa emiliana.

La docente, inoltre, era sprovvista del Green Pass Rafforzato – o Super Green Pass – perché non vaccinata contro il Covid-19.

L’insegnante aveva rifiutato di indossare la FFP2, più protettiva rispetto alla chirurgica che usava, innescando la protesta degli alunni che hanno lasciato l’aula e avvertito genitori e preside. La docente aveva chiamato le forze dell’ordine ma la polizia locale, giunta sul posto, ha accertato l’assenza della detenzione del green pass e l’ha multata.

Come conseguenza, la professoressa è stata sospesa e, quindi, non potrà tornare in classe. Anche l’ufficio scolastico regionale valuta provvedimenti. E il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha annunciato una interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione.