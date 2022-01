È successo in una scuola di Modena

A Modena, alla scuola media Carducci, una professoressa si è presentata in classe senza la mascherina FFP2 e gli studenti hanno reagito lasciando l’aula.

Tra l’altro in quella classe, una terza, si era verificato un caso di positività e, in base alla nuova normativa, era scattato l’obbligo per alunni e insegnanti di indossare per dieci giorni la mascherina FFP2.

L’insegnante in questione, però, si è presentata in classe con la mascherina chirurgica e così è scattata la protesta degli alunni, a cui la docente ha risposto criticando quanto deciso dal Governo Draghi. Suona la campanella, tutti a casa ma la notizia arriva ai genitori degli studenti, agli altri professori e alla preside.

Il giorno dopo, però, l’insegnante è tornata in classe con la mascherina chirurgica e gli alunni, dopo un’accesa discussione, si sono alzati e allontanati. La professoressa ha poi chiamato il 112. Però, la polizia locale, giunta sul posto, ha multato l’insegnante con la sanzione prevista di 400 euro.

Inoltre, come riportato dalla Gazzetta di Modena, l’insegnante sarebbe stata anche ‘beccata’ senza il green pass rafforzato – o super green pass – obbligatorio per tutto il personale scolastico, per cui ora rischia provvedimenti.