È successo a Moncalieri, in provincia di Torino

Il cadavere di una donna di 53 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel suo appartamento dalla polizia municipale, intervenuta ieri sera in via Ponchielli a Moncalieri, nell’hinterland torinese.

Dai primi accertamenti medico legali, la morte della donna sarebbe da ricondurre a cause naturali e risalirebbe a sei mesi fa. La polizia locale indaga sul ritrovamento nel massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti.

La polizia municipale, raccogliendo una segnalazione di alcuni residenti è entrata nell’alloggio del quartiere San Paolo e qui ha trovato lo scheletro della donna che vi risiedeva.

Lo stato del cadavere fa presupporre, come accennat, che siano trascorsi alcuni mesi dalla sua scomparsa, che sembra essere avvenuta per cause naturali. Si stanno ora cercando di contattare i parenti, anche se l’identità non è stata resa nota per ora.

In questi mesi nessuno ha cercato la 53enne né ha denunciato la sua scomparsa. I vicini hanno raccontato che era rimasta da sola in quell’alloggio dopo la morte di sua madre, a cui era molto legata e con cui condivideva l’appartamento.

Da quel lutto la donna si era chiusa ulteriormente in se stessa trasformando quelle stanze in una corazza per proteggersi dal mondo esterno. Soltanto ieri i vicini si sono accorti che non l’avevano più vista. Sapendo che usciva raramente, hanno bussato alla sua porta con insistenza senza ricevere risposta. Così hanno deciso di chiamare la polizia municipale.