È successo in provincia di Torino

A Moncalieri, in provincia di Torino, la polizia locale ha beccato una coppia a fare l’amore in un prato pubblico, in borgata Santa Maria. È successo domenica scorsa, 9 maggio.

Lei 46 anni, lui 38, si sono lasciati travolgere dalla passione senza avere cura dei passanti e dei residenti dei palazzi vicini. Tra l’altro, a quanto pare, hanno anche fatto molto rumore.

Qualcuno, però, ha chiamato la polizia municipale. All’arrivo degli agenti, l’uomo, un 38enne residente a Torino come la fidanzata, indossando velocemente i pantaloni, è scappato, lasciando sul posto l’amante, seminuda.

La donna ha provato a giustificarsi, dicendo che si erano sdraiati in attesa dell’autobus che stava tardando (e che poi si erano lasciati travolgere dall passione) ma è stata sanzionata con una multa da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico.

Si ricorda, come riportato su Repubblica, che gli atti osceni in luogo pubblico sono stati depenalizzati in illecito amministrativo puibile con una multa da 5mila a 30mila euro e diventa reato penale solo in caso di presenza di minore.

È vero che la multa è stata comminata soltanto alla donna ma, una volta identificato, la stessa sorte dovrebbe toccare al fuggiasco.