"Con grande rispetto e affetto reciproco"

Una storia d’amore sotto i riflettori, nata tra cinema e passione, giunge al termine. L’attrice italiana Monica Bellucci, 60 anni, e il regista statunitense Tim Burton, 67, hanno annunciato la loro separazione con una dichiarazione congiunta diffusa alla stampa.

“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, si legge nel comunicato. Nessuna polemica, nessuna frattura clamorosa: solo la scelta, condivisa, di chiudere un capitolo importante della loro vita sentimentale.

Una relazione nata tra arte e ammirazione

Il primo incontro tra Monica Bellucci e Tim Burton avvenne nel 2022, in occasione del Festival Lumière di Lione. In quell’occasione, l’attrice consegnò al regista il Premio Lumière alla carriera. Un gesto carico di stima e riconoscimento artistico che, col tempo, si è trasformato in una relazione personale. Nel 2023, la coppia rese ufficiale la propria storia d’amore, facendosi fotografare per la prima volta insieme alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del film Diabolik – Dove sei?. Le immagini di quei momenti fecero il giro del mondo, consacrando il fascino e l’eleganza di due icone del cinema internazionale.

Dalla vita privata al set: la collaborazione in “Beetlejuice Beetlejuice”

La relazione tra i due non è stata solo sentimentale, ma anche artistica. Monica Bellucci ha infatti preso parte al film “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel del celebre film cult del 1988 diretto proprio da Burton.

Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024, la pellicola ha visto Bellucci nel ruolo di Delores, una creatura vendicativa dal sapore gotico, perfettamente in linea con lo stile visivo e narrativo di Burton. Nel film, accanto a lei, Michael Keaton torna nei panni dell’iconico Beetlejuice. La performance dell’attrice italiana è stata ampiamente apprezzata, contribuendo al successo commerciale del film, che ha superato i 300 milioni di dollari al botteghino nordamericano.

Due mondi diversi, un’intesa profonda

Tim Burton e Monica Bellucci, seppur provenienti da universi apparentemente distanti, hanno sempre mostrato una forte intesa intellettuale e creativa. Burton, maestro del cinema gotico e surreale, ha diretto pellicole iconiche come Edward mani di forbice, Big Fish e Il mistero di Sleepy Hollow. Bellucci, da parte sua, è tra le attrici italiane più note a livello globale, con una carriera che spazia dal cinema d’autore europeo a grandi produzioni internazionali come Matrix e 007 – Spectre. Il loro legame, pur durato due anni, ha unito estetiche, sensibilità e linguaggi diversi, trovando un punto d’incontro tra romanticismo e visione artistica.

Ultima apparizione insieme a Marrakech

L’ultima uscita pubblica della coppia risale a novembre 2024, in occasione del 21° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in Marocco. In quell’occasione, i due si sono mostrati insieme sul red carpet, come sempre affiatati e riservati. Da allora, le apparizioni sono diventate più rare, alimentando voci e indiscrezioni mai confermate. Fino all’annuncio ufficiale della separazione, arrivato con toni misurati e rispettosi.