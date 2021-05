È successo in provincia di Padova

Sabato scorso, 8 maggio, una ragazza minorenne, di 15 anni, è finita in coma etilico dopo avere bevuto una serie di superalcolici, ovvero 10 ‘shottini’ di vodka.

La ragazza ha perso i sensi ed è stata portata all’ospedale di Schiavonia, dov’è stata curata.

La giovane ha consumato le bevande in un bar di Monselice, in provincia di Padova, la cui titolare, una donna cinese del 1968, è stata deferita in stato di libertà per somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.