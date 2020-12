È successo in provincia di Avellino

Un 15enne di Montella (Avellino) è morto dopo un grave incidente in bicicletta.

Michele Santoro è caduto dalla bicicletta dopo avere evitato l’impatto con il cane.

Il giovane è morto dopo cinque giorni di ricovero in Rianimazione.

Dramma a Montella, comune della provincia di Avellino. Un ragazzo di 15 anni, Michele Santoro, è morto dopo cinque giorni da un grave incidente in bicicletta. Ne dà notizia Fanpage.it.

Il 15enne stava percorrendo in bicicletta via Fratelli Pascale quando, per evitare l’impatto con un cane, ha sterzato ed è caduto dal mezzo, battendo violentemente la testa a terra.

Il 15enne è stato dapprima soccorso sul posto, con il tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118, poi è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino dove è stato intubato. Cinque giorni dopo, però, il decesso del giovane.

L’amministrazione comunale di Montella sui social media ha scritto: «Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore. Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera commozione. Riposa in pace, caro Michele».