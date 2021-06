È successo a Monza

A Monza, ieri sera, domenica 13 giugno, un uomo originario dello Sri Lanka è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino.

Tuttavia, mentre era a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato e gli ha rubato il mezzo di trasporto elettrico. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo. Il 33enne è al momento ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo, dove ora è nel reparto di Neurochirurgia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Questura di Monza. Visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è emersa la reale dinamica dei fatti, ovvero una caduta accidentale e il furto. La Questura sta indagando per risalire all’identità del ladro, che sarebbe ben visibile e, quindi, facilmente riconoscibile, nelle immagini catturate dalle telecamere.