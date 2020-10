È successo a Lissone (Monza)

Un professore di 60 anni è a processo a Monza per avere avuto una relazione con una 16enne.

per avere avuto una relazione con una 16enne. Il docente ha dichiarato di essersi innamorato della sua allieva .

. La relazione è stata scoperta grazie a una foto scattata nei bagni della scuola.

Un professore di Lettere di 60 anni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza. L’accusa è atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione.

Il docente, infatti, avrebbe avuto una relazione con una delle sue allieve, 16 anni, conosciuta in classe a Lissone. L’uomo avrebbe corteggiato la minore e poi sarebbero scattate le effusioni tra i due, come riportato dal Corriere della Sera.

Il professore 60ennne avrebbe anche detto di essersi innamorato della 16enne e, quindi, di avere chiesto il divorzio dalla moglie. Inoltre, avrebbe dichiarato di essere pronto «a farsi una vita con lei».

La relazione tra il professore e la studentessa è emersa dopo che un alunno ha fotografato, nel giugno del 2019 (i fatti contestati, infatti, sarebbero cominciati due mesi prima), un bacio scambiato tra i due in una toilette. Lo scatto è stato prima visto da un’altra professoressa e poi dalla preside.

L’insegnante avrebbe manomesso anche il registro elettronico della classe per coprire le sue presunte scappatelle con la studentessa. Sul sito del Corriere della Sera si legge: «i primi momenti di intimità sarebbero avvenuti addirittura all’interno della scuola. Poi il sessantenne avrebbe portato la minore in un immobile di sua proprietà, dove sarebbe stato consumato un rapporto sessuale completo».

L’avvocato del docente, Simone Vismara, ha dichiarato: «Siamo pronti ad affrontare il processo perché sosteniamo che non c’è stata alcuna forma di abuso da parte del mio assistito», sottolineando che il suo assistito «non ha fatto valere in alcun modo il suo ruolo di insegnante», ma che «provava un sentimento sincero nei confronti della ragazza».

Anche la studentessa (che non sarebbe stata intenzionata a denuciare l’uomo) sarà sentita in aula per ricostruire quanto successo.