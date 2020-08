L'attrice aveva da poco compiuto 100 anni

È morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva compiuto 100 anni il 31 luglio scorso. Franca Valeri si è spenta stamattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondata dall’affetto della famiglia.

Franca Maria Norsa, questo il suo vero nome, è stata attrice, drammaturga, sceneggiatrice e caratterista. È stata la prima vera attrice comica italiana. Non solo del cinema ma anche del teatro e della televisione.

A un noto settimanale l’attrice aveva detto: «Qual è stato il giorno più bello della mia lunga vita? La fine della guerra, il 25 aprile 1945: capii che finiva un incubo terribile e che cominciava la mia giovinezza».

Tra i tanti film di successo interpretata dalla Valeri Il segno di Venere (con Sophia Loren), Il vedovo (a fianco di Alberto Sordi) e Piccola posta (sempre con Alberto Sordi). In teatro ha recitato anche in Lina e il cavaliere e Le Catacombe. Ha, poi, partecipato a numerosi programmi in televisione come Studio Uno e Sabato Sera. Indimenticabile poi la sit-com con Gino Bramieri: Norma e Felice.

Di recente, in un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice aveva raccontato: «Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brutto della mia vita».

L’attrice si è spenta nella sua casa, nella campagna romana.