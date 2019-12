Melanie Panayiotou si è spenta all'età di 55 anni.

La sorella di George Michael, Melanie Panayiotou, è morta all’età di 55 anni, esattamente tre anni dopo la scomparsa del fratello, avvenuta nel giorno di Natale del 2016. A trovare il corpo senza vita della donna è stata la sorella maggiore Yioda Panayiotou, 57 anni, nella sua casa di Hampstead, a nord – ovest di Londra.

Soltanto pochi giorni fa, come riportato sul Daily Mail, Melanie – che era una parruchiera e una truccatrice – ha parlato con affetto del fratello e ha rilasciato una dichiarazione in cui, rivolgendosi ai fan di George Micheal, ha detto: «con i vostri messaggi ci sollevate quando le cose vanno male».

Nel novembre scorso, inoltre, Melanie ha difeso il fratello in una rivista, affermando che il cantante era molto orgoglioso di essere gay, «contrariamente a quanto potreste aver letto di recente».

George Michael è stato trovato morto nella sua casa di Goring-on-Thames, nell’Oxfordshire, nel giorno di Natale del 2016, a 53 anni. Le ultime parole pubbliche di Melanie – soltanto 48 ore prima del suo decesso, avvenuto per cause naturali – hanno riguardato il suo amore per il fratello maggiore e lei e altri membri della sua famiglia hanno chiesto ai fan di continuare a fare «buone azioni in sua memoria».

Melanie, Yioda, il padre Jack e il manager di lunga data David Austin, inoltre, hanno pubblicato una dichiarazione sul sito ufficiale di George Michael affermando che la famiglia ha «imparato ad apprezzare appieno (anche se lo sapevamo di già), quanto amore c’è là fuori nel mondo».

E ancora: «Sappiamo quanto le sue canzoni possano dare un aiuto quando le cose vanno male e a festeggiare quando i tempi sono buoni e la vita sta andando bene … e oggi tutto questo è altrettanto potente come se George fosse ancora con noi».

Tornando alla sorella scomparsa, l’avvocato di famiglia John Reid in una nota ha dichiarato: «Possiamo confermare che, tragicamente, Melanie è morta improvvisamente. Vorremmo semplicemente chiedere che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento molto triste».