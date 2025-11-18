Il corpo di Anna Kepner, 18 anni, cheerleader del liceo e appassionata di viaggi, è stato ritrovato nascosto sotto un letto a bordo della nave da crociera Carnival Horizon. Il ritrovamento è avvenuto mentre la nave era in navigazione tra il Messico e la Florida, in acque internazionali.

Il caso ha scosso l’opinione pubblica americana e sta facendo il giro del mondo. L’FBI è al lavoro per chiarire cosa sia successo a bordo di quella che doveva essere una vacanza spensierata. Al momento, però, le autorità federali mantengono il massimo riserbo.

Una scoperta scioccante, tra silenzi e sospetti

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Anna si sarebbe sentita male durante la cena del 6 novembre. Avrebbe lasciato il tavolo per tornare da sola nella cabina. La mattina seguente, quando il padre Christopher Kepner, 41 anni, e la matrigna Shauntel Hudson, 36, si sono riuniti con il resto della famiglia per colazione, di Anna non c’era traccia.

La famiglia ha iniziato a cercarla disperatamente sull’enorme nave da oltre 800 milioni di dollari, registrata a Panama. È stata però una cameriera, intorno alle 11 del mattino del 7 novembre, a trovare il corpo della ragazza nella cabina, avvolto in una coperta, coperto da alcuni giubbotti di salvataggio e nascosto sotto un letto.

La verità resta un mistero

Due fonti vicine all’inchiesta, rimaste anonime, hanno confermato al Daily Mail i dettagli del ritrovamento. Ma né il padre né l’FBI hanno voluto commentare ulteriormente.

“Eravamo lì come famiglia. Tutti siamo stati interrogati. Tutti sono scesi da quella nave. Non so chi stiano cercando o cosa stiano indagando”, ha dichiarato Christopher in una precedente intervista. “L’FBI non mi ha detto nulla. Immagino che prima o poi mi contatteranno, ma al momento so quanto gli altri: niente”.

Il medico legale della contea di Miami-Dade ha indicato l’ora della morte alle 11:17 del 7 novembre, senza specificare causa o luogo esatto del decesso.

Nave in acque internazionali, indagini affidate all’FBI

Il fatto che la nave si trovasse a metà del tragitto tra Cozumel (Messico) e Miami ha complicato le cose. Non essendo sotto la giurisdizione locale, l’indagine è passata direttamente all’FBI, come previsto in questi casi.

Nel frattempo, il silenzio delle autorità ha alimentato ipotesi e speculazioni su TikTok, Reddit e altri social, con centinaia di utenti che provano a ricostruire la dinamica dei fatti, spesso senza alcuna prova.

“La nostra vita è stata stravolta”

Il padre, visibilmente scosso, ha dichiarato di aver “dovuto spegnere tutto”. “Non guardiamo più la TV, abbiamo smesso di usare internet. La nostra vita è stata stravolta”, ha detto. Christopher lavora come operatore di gru e vive con la nuova moglie Shauntel in una villetta a tre camere vicino a Cape Canaveral.

La famiglia allargata comprende anche i tre figli di Shauntel, due dei quali vivono con loro. Anna viveva con il padre, la ex compagna di lui, Tabitha Kepner, 33 anni, e i suoi fratelli più piccoli. Tabitha ha dichiarato solo: “Sto ancora aspettando risposte”.

Chi era Anna Kepner

Anna, soprannominata affettuosamente “Anna Banana”, era una ragazza piena di vita e molto amata nella sua comunità a Titusville, in Florida. Frequentava la Temple Christian School ed era una ginnasta e cheerleader della squadra liceale. La sua macchina, una Kia Forte, è rimasta parcheggiata davanti alla scuola, coperta di fiori e messaggi di cordoglio da parte di amici e compagni di classe.

In un post pubblicato su Facebook, la scuola l’ha ricordata come “una giovane donna brillante e dal cuore gentile, la cui presenza portava calore e energia in classe”.

Un sogno spezzato: militare e poi agente di polizia

Anna si sarebbe dovuta diplomare a maggio 2025. Il suo obiettivo era entrare nelle forze armate come “master at arms” (una figura simile alla polizia militare), e poi tornare a casa per unirsi all’unità cinofila della polizia locale di Titusville.

“Era una ragazza bellissima, piena di vita, con tutta la vita davanti,” ha detto il padre. “Dopo qualche anno nell’esercito, voleva tornare nella sua piccola città e aiutare gli altri”.

La descriveva come una giovane altruista: “Se andava a casa di un’amica o da un parente e trovava i piatti sporchi nel lavandino, li lavava senza che nessuno glielo chiedesse. Era fatta così. Una ragazza speciale”.

Il suo amore per i viaggi e l’ultima crociera

Anna aveva già partecipato a diverse crociere e condivideva la sua passione su TikTok. In un video pubblicato sei mesi prima mostrava sé stessa proprio sulla Carnival Horizon, vestita di bianco, mentre danzava sorridente. Nella didascalia aveva scritto: “Voglio tornarci”.

L’ultima crociera era durata sei giorni, con tappe a Giamaica, Grand Cayman e Cozumel. La nave aveva anche effettuato una consegna umanitaria di aiuti dopo un uragano, prima di rientrare a Miami l’8 novembre.

Secondo quanto riportato da Cruise Blog, al rientro in porto i passeggeri sono stati invitati a lasciare le cabine prima del solito.

La compagnia ha rilasciato un comunicato: “Il nostro impegno è fornire tutto il supporto possibile alla famiglia e collaborare pienamente con l’FBI”.

Un portavoce dell’FBI ha dichiarato: “Al momento non rilasciamo ulteriori informazioni”.

Curiosità: Lo sapevi che…

I crimini avvenuti in acque internazionali durante una crociera sono competenza dell’FBI se coinvolgono cittadini americani o partono/arrivano da/verso porti statunitensi.

Le navi da crociera moderne come la Carnival Horizon possono ospitare oltre 4.700 passeggeri e oltre 1.400 membri dell’equipaggio.

Esistono numerose controversie internazionali sulla sicurezza e trasparenza delle indagini a bordo delle navi da crociera.

FAQ – Domande frequenti

Chi era Anna Kepner?

Una studentessa di 18 anni, cheerleader e futura diplomata della Temple Christian School di Titusville, Florida.

Dove è stata trovata?

Il suo corpo è stato scoperto sotto un letto, avvolto in una coperta e coperto da giubbotti salvagente, nella cabina della Carnival Horizon.

Cosa ha detto l’FBI?

Non ha rilasciato informazioni ufficiali sul caso al momento.

Qual è la causa della morte?

Non è stata ancora resa pubblica. L’ora della morte è indicata alle 11:17 del 7 novembre.

La compagnia di crociera ha commentato?

Sì, ha espresso cordoglio alla famiglia e confermato la collaborazione con le autorità.