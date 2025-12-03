Aveva solo 22 anni e aspettava con gioia il suo secondo figlio: il racconto di una madre devastata dal dolore

Una giovane madre di 22 anni è morta improvvisamente nel sonno mentre era incinta di 20 settimane. Charlie Comer, in buona salute secondo i familiari, stava aspettando con entusiasmo il suo secondo figlio. Aveva scelto il nome: Arlo. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato la famiglia sconvolta, senza spiegazioni né risposte.

A raccontare la tragedia è la madre di Charlie, Carrie Burns, 42 anni, che ha parlato al sito inglese Devon Live. “Mia figlia è morta all’improvviso, è stato del tutto inaspettato. È andata a dormire la domenica sera, non si sentiva molto bene. Il giorno dopo non si è più svegliata”.

Una giovane donna che stava rifiorendo

Charlie, secondo la madre, stava vivendo un momento positivo. Nonostante avesse affrontato alcune difficoltà in passato, aveva ritrovato un equilibrio e stava lavorando per migliorare la sua salute mentale. “Aveva avuto le sue battaglie, ma le stava vincendo”, ha detto Carrie. “Finalmente stava rifiorendo, era felice, positiva, entusiasta della gravidanza”.

La notizia della gravidanza era stata accolta con gioia da Charlie, che non vedeva l’ora di conoscere il piccolo Arlo. La madre racconta con emozione: “L’avevamo portata a fare un’ecografia per scoprire il sesso del bambino. Era un maschietto. Lei era felicissima e aveva già scelto il nome”.

Nessuna causa evidente: il dolore dell’incertezza

A rendere la perdita ancora più dolorosa è la mancanza di una spiegazione. Il primo esame autoptico non ha evidenziato alcuna causa di morte. “Non è emerso nulla,” ha spiegato Carrie. “Stiamo aspettando altri test. Non sappiamo quando ci sarà l’inchiesta ufficiale. Dicono che ci vorranno settimane, ma chi può dirlo”.

Charlie era incinta di circa 20 settimane e, a parte qualche episodio di nausea mattutina, non aveva mostrato segnali preoccupanti. “La sera prima aveva mangiato del cibo da asporto, pensava che forse non le fosse andato bene. Ma nulla lasciava pensare a qualcosa di così grave”.

Una bambina troppo piccola per capire

Charlie lascia una bambina di 18 mesi, Remi, che attualmente vive con il padre. “Remi le somiglia moltissimo, è la fotocopia della mamma”, racconta Carrie. “La vediamo alcune volte a settimana, ed è sempre bello. Ma è troppo piccola per capire cosa è successo. Ora dobbiamo solo fare il meglio che possiamo per lei”.

Carrie ha spiegato che la famiglia sta cercando di mantenere viva la memoria di Charlie per Remi: “Cerchiamo di farle capire chi era sua madre, quanto la amava. È tutto quello che possiamo fare adesso”.

Un addio condiviso: Charlie e Arlo uniti per sempre

Anche il piccolo Arlo non ce l’ha fatta. Per la madre di Charlie, era importante che i due restassero insieme anche dopo la morte. “Abbiamo chiesto che il bambino potesse restare con lei. Poiché serviva l’autopsia, abbiamo chiesto che fosse mantenuto intatto”.

Charlie è stata trasferita a Southampton, dove è stato effettuato un esame specialistico. “Non volevamo che li separassero”, ha spiegato Carrie. “Arlo doveva restare con la sua mamma. Era il suo bambino, lo desiderava con tutto il cuore”.

Una giovane vita spezzata senza un perché

Il dolore più grande, per Carrie e la famiglia, è l’assenza di risposte. “È davvero difficile non sapere cosa l’ha causato. È straziante. Se almeno ci fosse una spiegazione, forse potremmo cominciare ad accettarlo. Anche se non ha senso che una ragazza di vent’anni muoia così, sapere il motivo aiuterebbe”.

Charlie viene ricordata come una ragazza solare, carismatica, piena di energia. “Aveva una personalità forte, vivace. Ovunque andasse, lasciava il segno. Amava far ridere gli altri, farli sentire bene. Era davvero una persona speciale”.

Carrie ha concluso con parole cariche di dolore e amore: “Stava finalmente diventando la persona che aveva sempre voluto essere. Perdere lei, e Arlo, è devastante. È un vuoto che non si potrà mai colmare”.

