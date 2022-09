Già tutto è cambiato

I titoli del principe William e della consorte Kate Middleton sono subito cambiati dopo la morte della regina Elisabetta II.

Infatti, da oggi saranno chiamati rispettivamente Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge, ereditando il tolo precedentemente detenuto da Camilla (che, invece, diventa la Regina consorte del Re Carlo), anziché quello di principessa di Galles perché troppo legato a Lady Diana. Kensington Palace ha già confermato il cambiamento.

Dal canto suo, l’ex principe di Galles – titolo che ora passa a William – sarà incoronato come re Carlo III. Secondo la costituzione britannica, infatti, la corona passa immediatamente all’erede fino all’incoronazione che funge solo da formalità cerimoniale.

Anche il principe William dovrà dattarsi al suo nuovo ruolo di erede al trono con il figlio George che prende il suo posto come terzo nella linea di successione.

La notizia della morte del monarca, all’età di 96 anni, è stata confermata da un breve comunicato di Buckingham Palace con queste parole: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Le prime parole di Carlo sono state: “La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo. È di conforto la consapevolezza dell’affetto e del rispetto provato per la regina”.