Le indiscrezioni

Meghan Markle potrebbe avere scelto di non andare a Balmoral, in Scozia, con il principe Harry per timore di on essere accolta calorosamente dalla famiglia reale. Lo ha affermato un corrispondente della BBC, citato dal Mirror.

Si ritiene che la duchessa del Sussex sia nel Regno Unito ma a Londra. Il corrispondente reale della BBC Nicholas Witchell sostiene, quindi, che potrebbe avere deciso di non recarsi in Scozia con Harry in seguito alla notizia del peggioramento delle condizioni della regina Elisabetta, parlando di “cambio di programma” tardivo.

Un portavoce del duca e della duchessa aveva confermato ieri che la coppia si sarebbe recata insieme in Scozia ma nelle ore successive sono emerse notizie contrastanti.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il “cambio di piano”, ma l’esperto reale Witchell ha ipotizzato che il motivo potrebbe essere dovuto ai timori per un’accoglienza non calorosa. Fonti vicine alla coppia, comunque, affermano che Meghan Markle potrebbe unirsi al consorte Harry in Scozia in un secondo momento.

La morte della regina è stata confermata dalla famiglia reale ieri alle 18:30 e il principe Harry si è precipitato nella tenuta reale in Scozia poco dopo l’annuncio ma, come scritto, senza la moglie. Dopo la notizia della morte della monarca, la homepage del sito web di Harry e Meghan è stata oscurata. E sulla pagina di destinazione c’è la scritta: “In amorevole memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II 1926-2022”.

Il duca dovrebbe partecipare al funerale della regina e anche Meghan dovrebbe unirsi a lui. Invece, non c’era nel 2021, ai funerali del principe Fillippo perché incinta della figlia, la principessa Lilibet.

L’ultima volta che i Sussex hanno visto la regina è stato a giugno, durante i festeggiamenti per il 70° anniversario del regno, presentandole per la prima volta la loro figlia Lilibet, chiamata così in onore del soprannome d’infanzia di Sua Maestà.