È morto stanotte, nella sua casa romana, l’attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni.

Nato a Roma il 17 giugno 1926, Pandolfi è stato attore, doppiatore e cantante.

Come doppiatore è stato la voce italiana dell’attore francese Jacques Dufilho in tutti i film della serie sul Colonnello Buttiglione. Elio Pandolfi ha doppiato anche Stanlio della coppia Laurel & Hardy, assieme a Pino Locchi che dava la voce a Ollio, in alcuni ridoppiaggi tra i quali quelli di Allegri eroi (1957) e La bomba comica (1958). Ha doppiato anche due personaggi Disney: Paperino, nei cartoni degli anni sessanta e settanta come seconda voce alternato a Oreste Lionello, e Le tont ne La bella e la bestia. Negli anni 1960 e 1970, Elio Pandolfi doppiò anche Daffy Duck, come la seconda voce nei cortometraggi dei Looney Tunes e Merrie Melodies.

Elio Pandolfi è stato un doppiatore molto attivo all’interno di Carosello, dando voce a una serie di personaggi animati, soprattutto della Paul Film di Paul Campani. In particolare era la voce di Toto del duo Toto e Tata. Pandolfi ha recitato in molti film: da Pot-pourri di canzoni di Alessandro Biasetti del 1952 a Metti una notte di Cosimo Messeri del 2017. Ha partecipato anche a programmi televisivi e radiofonici.

Ma il suo amore, il suo impegno maggiore, la compagna vera di tutta una carrier è stata per lui la voce, che parla, interpreta e soprattutto canta, perché, come spiegò lui stesso per la festa dei 90 anni, «chi canta spera sempre, anche se non sa in che cosa e anche a 90 anni, quando la testa funziona ma è il corpo che perde qualche colpo».