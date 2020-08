Aveva 43 anni

Lutto nel mondo del cinema. L’attore statunitense Chadwick Boseman, noto per il film Black Panther, è morto all’età di 43 anni, dopo una battaglia di quattro anni contro un cancro al colon.

In una dichiarazione pubblicata sui social dell’artista la famiglia ha affermato: «Interpretare il re T’Challa in Black Panther è stato il grande onore della sua carriera. È morto a casa, circondato da sua moglie e dalla sua famiglia. Era un vero combattente. Chadwick ha tenuto duro in tutto questo».

A Boseman, che ha anche interpretato James Brown nel film Get on Up, gli era stato diagnosticato un cancro al colon nel 2016 e non aveva mai parlato delle sue condizioni di salute, continuando a lavorare mentre era sottoposto a «innumerevoli operazioni e cicli di chemioterapia».

Dal 2014 Boseman ha interpretato il ruolo del re T’Challa, alias Pantera Nera, in quattro film Marvel: Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Kamala Harris, senatrice californiana e candidata vice presidente dei democratici alle presidenziali di novembre, su Twitter ha scritto: «Affranta. Il mio amico e compagno Boseman era brillante, gentile, colto e umile. Ci ha lasciato troppo presto, ma la sua vita ha fatto la differenza».