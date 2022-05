Aveva 94 anni

È morto, all’età di 94 anni, l’ex presidente del Consiglio dei Ministri e segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita. Era ricoverato a Villa dei Pini di Avellino, una struttura di riabilitazione, dove si trovava dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

De Mita viveva a Nusco, in provincia di Avellino, di cui era sindaco dal maggio del 2014. Al momento non si conoscono ancora dettagli sulla cerimonia funebre, che potrebbe tenersi nel paese d’origine di De Mita.

Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, vi rimase per 30 anni di seguito diventando un protagonista della Prima Repubblica. Nel 1982 divenne segretario della DC (fino al 1989) e nel 1988, per un anno fu, anche capo del governo, formato dalla coalizione del Pentapartito (DC-PSI-PRI-PSDI-PLI) che cadd nel maggio del 1989, a causa di una crisi di governo cagionata dal leader socialista Bettino Craxi

Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed europarlamentare dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014, dopo la DC ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e della Margherita e dal 2008 al 2017 dell’Unione di Centro.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso “il più sentito cordoglio per la scomparsa” di De Mita. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo”.