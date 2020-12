Agguato di camorra a Napoli

Agguato di matrice camorristica a Napoli: un morto e un ferito. I due sono stati portati all’ospedale Pellegrino intorno all’una e un quarto della scorsa notte.

Il 40enne Ciro Caiafa è morto dopo il ricovero. Il 28enne incensurata che si trovava con lui, è stato colpito al fianco ma non è in pericolo di vita. Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, l’agguato è avvenuto in via Sedil Capuano, nella zona di San Lorenzo, nell’abitazione della vittima. Indagini in corso.

Ciro Caiafa (colpito in varie parti del corpo, tra cui il torace) era il padre di Luigi, il 17enne ucciso lo scorso 4 ottobre in via Duomo in un conflitto a fuoco contro gli agenti della polizia mentre tentava una rapina a mano armata.

La vittima, in quei giorni, chiedeva giustizia per il figlio anche tramite appelli ai giornali, negando di essere un boss.

IL VIDEO: