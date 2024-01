Aveva 80 anni

Addio a David Soul, l’interprete in TV del personaggio di Kenneth Hucthinson, della celebre coppia di detective della serie cult Starsky & Hutch. Aveva 80 anni.

La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, citata dalla britannica SkyNews. La nota della famiglia dice: “David Soul – amato marito, padre, nonno e fratello – è morto ieri dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia. Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico” ha scritto in una nota la moglie. “Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro le cui vite ha toccato”.

L’attore era originario di Chicago.

David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, è stato anche cantautore (nel marzo 2020 la pubblicazione dell’album Bold con 44 tracce divise in 3 CD) e regista. Oltre a Starsky & Hutch, ha recitato in Star Trek e in Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan con Clint Eastwood. Nel gennaio del 1998 anche la comparsa nello sceneggiato italiano Il Segreto del Sahara, interpretando il ruolo di Ryker, capo di un gruppo armato di disertori della Legione Straniera.

Starsky & Hutch è andata in onda sulla rete statunitense ABC tra il 30 aprile 1975 e il 15 maggio 1979. In Italia è stata trasmessa su Rai 2 a partire dal 15 marzo 1979, il giovedì sera alle 20.40, per poi essere replicata nel corso degli anni anche da altre emittenti, compresi canali Mediaset, LA7 e Sky Italia.