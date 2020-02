Aveva 74 anni

È morto, all’età di 74 anni, a causa di un infarto, l’attore Flavio Bucci. Ne ha dato notizia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: «Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro».

«Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili – ha ricordato Montino – penso al ‘Marchese del Grillo’, accanto a Sordi, a ‘Suspiria’ del maestro del terrore Dario Argento, a ‘Il divo’ di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici».

Bucci, nato a Torino il 25 maggio 1947, era di origine molisane e il prossimo 23 febbraio sarebbe dovuto tornare in Molise per uno spettacolo al teatro del Loto di Ferrazzano. Nella sua carriera Bucci ha preso parte a quasi un centinnaio di film.

Il grande pubblico conobbe l’artista nel ruolo di Ligabue nel 1977, diretto in uno sceneggiato televisivo della Rai da Salvatore Nocita, con cui lavorò anche nei Promessi Sposi del 1989. Bucci fece parte pure del cast della Piovra del 1984 di Damiano Damiani. Nella memoria degli appassionati di cinema, poi, è impresso anche il ruolo di don Bastiano nel Marchese del Grillo del 1981, diretto da Mario Monicelli e con Alberto Sordi. Infine, abbiamo visto Bucci anche ne Il Divo di Paolo Sorrentino, del 2008, dedicato alla figura di Giulio Andreotti.

Flavio Bucci è stato il marito di Micaela Pignatelli, da cui ha avuto Alessandro e Lorenzo. Poi, ha avuto un terzo figlio dalla produttrice olandese Loes Kamsteeg.