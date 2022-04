Lutto nel calcio

È morto Mino Raiola. Lo ha annunciatola famiglia con un post sul profilo Twitter del Procuratore sportivo. Aveva 54 anni.

Sul social media silegge: “Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze, proprio come faceva per difendere i calciatori e ancora una volta di ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto. Mino e’ stato parte di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile nella storia del calcio moderno”.

“Ci mancherà per sempre – ha aggiunto la famiglia -, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore”.

Il popolare agente sportivo, protagonista di alcune delle più importanti operazioni di calciomercato degli ultimi 15 anni, è malato da tempo. A gennaio la tedesca Bild ha diffuso la notizia di un suo ricovero d’urgenza e le sue condizioni erano rimaste riservate.

Raiola era nato a Nocera Inferiore, in Campania, il 4 novembre 1967 e si è spento a Milano. Tantissimi i giocatori di alto livello che ha gestito, tra cui Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Pavel Nedved, Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Mario Blotelli, Paul Pogba, Romelo Lukaku, Blaise Matuidi e Matthijs de Ligt.