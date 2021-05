Aveva 80 anni

È morto sabato scorso, 8 maggio, all’età di 80 anni, nella sua casa di St. Paul, nel Minnesota, Stati Uniti d’America, Spencer Silver, il co-inventore del Post-it, l’adesivo realizzato per attaccare temporaneamente note a documenti e altre superfici. Silver è stato un ricercatore della 3M, la stessa azienda del marchio Scotch.

Silver, nel 1968, realizzò adesivi abbastanza forti da potere essere appiccicati, rimossi e riappiccicati senza danneggiare la carta. Poi, nel 1974, il suo collega Arthur Fry ne trasse ispirazione per realizzare il primo Post-it così come lo conosciamo oggi, concepito come un modo per evitare che i segnalibri di carta cadessero dal suo libro di brani religiosi quando cantava in chiesa.

Silver si ritirò nel 1996 dopo avere ottenuto 37 brevetti nella sua carriera. Ha vinto numerosi premi, tra cui l‘American Chemical Society Award for Creative Invention nel 1998. È stato anche membro della National Inventors Hall of Fame e della Minnesota Science & Technology Hall of Fame.

Silver amava cucinare e viaggiare. Era anche un artista affermato. Ha partecipato alla Northeast Minneapolis Artists Association e i suoi lavori sono stati esposti al Bloomington Center for the Arts.

Silver è nato nel 1941 a San Antonio, in Texas. Ha conseguito lauree presso l’Arizona State University e l’Università del Colorado-Boulder.