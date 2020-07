È successo nel Regno Unito, lo strazio del padre

Un giovane allenatore di calcio, sano e in forma, è morto di trombosi venosa profonda dopo avere trascorso molte ore davanti al PC per giocare durante il lockdown per il coronavirus.

Il 24enne britannico Louis O’Neill è stato licenziato nel mese di marzo e ha cominciato a giocare con gli amici per allontanare la noia.

Il padre, il 56enne Stanley Greening, ha avvertito le altre famiglie dei pericoli per i giovani rinchiusi nelle loro stanze senza essere attivi. Sui social il genitore, come riportato sul Daily Mail, ha raccontato: «Il 3 giugno è successo qualcosa di così terribile, la cosa peggiore che si possa immaginare per un giovane e la cosa peggiore che si possa immaginare per un genitore. Mio figlio, il mio caro Louis, è morto. Non per colpa del virus malvagio. La sua giovane vita, appena cominciata, è stata già strappata via».

E ancora: «Questo maledetto lockdown. Dopo essere stato licenziato, si era rifugiato nel suo mondo di gioco. Catturato in un mondo virtuale è diventato meno attivo. Le ore volano quando sono assorbite da uno schermo. Nessuno, però, poteva prevedere un coagulo di sangue. E proprio così, ha strappato via mio figlio e io sono morto dentro insieme a lui».

Stanley Greening ha poi detto: «Chi sta avvisando i giovani? Chi avvisa chiunque di qualsiasi età? Nessuno. Mio figlio vivrà, continuerò a diffondere questo avvertimento a suo nome».

Il funerale di Louis è avvenuto il 24 giugno scorso.

In un’intervista rilasciata alla BBC, Stanley, che lavora come artista, ha dichiarato: «È stato licenziato dopo una settimana dal lockdown. Era allegro e diceva: “Mi divertirò un po’”. Louis ha sempre amato i giochi. Chiacchierava con gli amici e penso che aveva trovato conforto in questo. Aveva i suoi amici online. Aveva un mondo virtuale in cui esistere durante l’incubo che stava accadendo fuori».

«Non saprei dire quante ore passava davanti al computer. C’erano volte in cui mi alzavo la mattina, scendevo le scale per la colazione e mi accorgevo che era stato svegliato per tutta la notte. 6 – 7 ore alla volta, probabilmente con pause brevissime. Era seduto davanti al PC tutto il giorno. È anche ingrassato».

Il padre ha anche detto: «Lo incoraggiao a uscire con la sua sorellina. Diceva di sì ma lo ha fatto solo un paio di volte. Non riuscivo a convincerlo a uscire. Lo stavo seccando e si arrabbiava con me. Mi diceva di lasciarlo in pace».

Due settimane prima della padre, suo padre un giorno si è alzato alle cinque e mezzo e ha visto Louis seduto su un gradino vicino al bagno e gli ha detto: «Papà, puoi aiutarmi? Non mi sento bene». Stanley lo ha preso, lo ha messo sul letto ma poi è svenuto. Lo ha scosso di nuovo e si è risvegliato. Ha chiamato i soccorsi e un medico gli aveva detto che molto probabilmente si trattava di una intossicazione alimentare.

Tuttavia, poco dopo Louis ha cominciato non solo a lamentarsi perché si sentiva stanco ma anche perché gli faceva male la gambe. Il 3 giugno, alle 22.30, la mamma ha trovato il ragazzo piegato in cima alle scale e i genitori hanno di nuovo cchiamato i soccorsi.

Stanley e il suo riuscirono a camminare per la sua assegnazione, ma in seguito Louis disse che era stanco e disse che la sua gamba lo stava disturbando. Una volta arrivati i paramedici, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Louis.

Infine, Stanley ha detto: «Ricordo che mio figlio mi disse che Boris Johnson aveva predetto che avremmo perso alcuni cari. Disse che era terribile…»