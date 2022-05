Espulsi i diplomatici

La Russia ha convocato a Mosca gli ambasciatori di Francia, Italia e Spagna per comunicare la decisione di espellere i diplomatici dei rispettivi Paesi.

L’agenzia di stampa Ria Novosti, infatti, ha riferito che l’ambasciatore francese a Mosca Pierre Levy è stato convocato al ministero degli Esteri russo, in relazione all’annuncio di misure di ritorsione per l’espulsione dei diplomatici del Cremlino. Il diplomatico è arrivato all’edificio verso le 11 e c’è rimasto per circa 40 minuti e poi se ne è andato senza rispondere alle domande dei giornalisti. Si è appreso, comunque, che sono 34 i diplomatici francesi espulsi dalla Russia.

Convocazione anche per l’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, a cui è stata annunciata la decisione di espellere 24 diplomatici.

Per quanto riguarda la Spagna, il governo di Madrid non è stato ancora informato sui motivi della convocazione di Marco Gomez Martinez anche se la chiamata “era attesa”, come affermato da José Manuel Albares, ministro degli Esteri del Paese iberico, ai giornalisti, a cui ha detto di attendersi una risposta all’espulsione di circa 25 diplomatici russi.