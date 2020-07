È successo ad Alba Adriatica (Teramo)

Quanto successo alla discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è uno schiaffo ai tanti gestori di locali che stanno rispettando le misure per contenere la diffusione del Covid-19.

Sì, perché 2mila persone (soprattutto giovani, tra i 18 e i 22 anni) hanno partecipato a una serata che si è svolta nella notte fra sabato e domenica. Necessario l’intervento di polizia, carabinieri e finanzieri, con tanto di unità cinofile per individuare anche i pusher.

Come riportato da AbruzzoWeb.it, il questore di Teramo ha disposto la chiusura del locale per cinque giorni. Tuttavia, il verbale è stato inviato anche alla Regione per accertare la violazione del protocollo di sicurezza per le discoteche che potrebbe portare alla chiusura fino a 30 giorni.

Dalle immagini condivise su Instagram dal DJ Andrea Damante, incredibilmente non consapevole delle (tante) critiche che avrebbe attirato, si nota la presenza di moltissima gente accalcata e senza mascherine. Sul social media tanti utenti si sono scagliati contro l’ex tronista.

https://www.instagram.com/p/CCRe73bq7vE/