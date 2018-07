la morte risalirebbe ai mesi di gennaio o febbraio del 2017

Il corpo mummificato di una donna di 60 anni è stato ritrovato all’interno dell’appartamento in cui viveva. La morte risalirebbe ad almeno 18 mesi fa ma, in tutto questo tempo, nessuno aveva notato la sua assenza. La 60enne non aveva un lavoro e non aveva più nessun rapporto né con la madre, che viveva in un’altra città, né con l’ex marito con il quale aveva interrotto ogni rapporto dopo la separazione.

Il macabro ritrovamento è avvenuto a Verona, nel quartiere Borgo Roma, dove la donna viveva al piano terra di una casa popolare, in un condominio di 5 piani. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe morta per un malore e, a giudicare dalla sua cassetta della posta strapiena e con bollette da pagare risalenti al 2016, la morte risalirebbe ai mesi di gennaio o febbraio del 2017.

Alcuni residenti nello stesso condominio in passato avrebbero chiesto di fare un controllo nell’appartamento della donna dal quale proveniva un fortissimo odore, verifiche che non sarebbero state effettuate. Nel vicinato si era anche sparsa la voce che la donna fosse stata ricoverata in ospedale e per questo nessuno l’avrebbe più vista.