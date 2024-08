"Le armi sono state ammutolite"

Gli Oasis hanno finalmente confermato il loro ritorno sulle scene musicali, ponendo fine a 15 anni di separazione e, apparentemente, alla lunga faida tra i fratelli Liam e Noel Gallagher. La notizia è stata diffusa con un messaggio pubblicato alle 8 del mattino, ripreso immediatamente dai media britannici. “Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in Tv”, ha annunciato la band, suscitando un’onda di entusiasmo tra i fan.

Tour nel Regno Unito e in Irlanda

Il tour, denominato “OASIS Live’25“, partirà il 4 luglio 2025 a Cardiff, in Galles, al Cardiff Principality Stadium, con una seconda data il 5 luglio. Seguiranno quattro concerti nella loro città natale di Manchester, all’Heaton Park, l’11, 12, 19 e 20 luglio. Londra ospiterà altre quattro esibizioni allo stadio di Wembley il 25 e 26 luglio e il 2 e 3 agosto. La band si sposterà poi a Edimburgo per due concerti l’8 e il 9 agosto, prima di concludere il tour britannico a Dublino, con due spettacoli il 16 e 17 agosto al Croke Park.

Espansione globale del Tour

Nonostante l’annuncio si concentri sul Regno Unito e l’Irlanda, gli Oasis hanno confermato che sono in corso preparativi per estendere il tour ad altri continenti entro la fine del 2025. Sebbene non siano ancora stati rivelati i dettagli delle tappe internazionali, l’attesa è alta, soprattutto tra i fan di vecchia data che da anni speravano in una reunion.

Biglietti in vendita dal 30 agosto

I biglietti per le 14 date annunciate saranno disponibili a partire dalle 9 del mattino di sabato 30 agosto 2024. L’annuncio ha scatenato una corsa alla prenotazione, con i fan che si preparano a garantire il loro posto in uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Gli organizzatori hanno già avvertito che i biglietti potrebbero esaurirsi in poche ore, data l’enorme domanda prevista.

L’importanza della reunion

Il ritorno degli Oasis rappresenta non solo un evento musicale di grande rilievo, ma anche un momento di riconciliazione personale tra Liam e Noel Gallagher, le cui tensioni hanno segnato profondamente la storia della band. La decisione di riunirsi per questo tour sembra indicare che i fratelli hanno messo da parte le loro divergenze per celebrare il loro impatto duraturo sulla scena musicale mondiale.