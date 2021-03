Per la seconda volta, nei tempi pandemici che stiamo attraversando, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore ha riportato in vita la musica live. Dopo averlo fatto lo scorso anno a Recanati, assieme a Rai Radio 1, con il concerto dei 16 finalisti, Musicultura ci è riuscita di nuovo nelle dieci serate consecutive di spettacolo tenutesi al Teatro Lauro Rossi di Macerata (dal 19 al 29 marzo), per le Audizioni Live dei 63 artisti in gara, selezionati sugli oltre mille iscritti al concorso.

Un evento crossmediale che ha coinvolto, in totale sicurezza, più di 500 persone tra artisti, musicisti, tecnici e personale addetto ai lavori e ha fatto rivivere di luce propria uno dei teatri barocchi più belli d’Italia Il Teatro Lauro Rossi di Macerata.

“Abbiamo dimostrato che suonare dal vivo in zona rossa è possibile” – ha commentato Ezio Nannipieri, Direttore Artistico di Musicultura –“siamo felici per la levatura artistico-espressiva delle proposte, per la qualità dello streaming, degna delle canzoni e degli artisti in concorso, e per la vasta platea digitale raggiunta. Ma la cosa per me più toccante in queste Audizioni è stato percepire le emozioni e i sentimenti nel petto degli artisti e dei tecnici che tornavano ad appropriarsi di gesti che non eseguivano da troppo tempo”.