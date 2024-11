Proposta di due deputati di Forza Italia

C’è la proposta di modifica alla Manovra 2024, firmata dai deputati di Forza Italia Roberto Pella e Francesco Cannizzaro, che richiedono una “corsia preferenziale” per i mutui destinati alla prima casa, riservata alle giovani coppie under 30 intenzionate a sposarsi.

Le attuali agevolazioni sui mutui

Ad oggi, la legge prevede una garanzia statale che copre il 50% della quota capitale del mutuo, riconosciuta agli under 36, alle coppie conviventi da almeno due anni, alle famiglie monogenitoriali con figli minorenni e ai nuclei con almeno tre figli di età inferiore ai 21 anni, purché con un Isee inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, l’emendamento di Forza Italia vuole restringere i beneficiari alle sole coppie giovani con un progetto di vita orientato al matrimonio, abbassando inoltre il limite di età a 30 anni.

Un dibattito che divide

La proposta ha generato un acceso dibattito. Se da un lato si riconosce l’importanza di sostenere i giovani, dall’altro questa modifica viene vista come un intervento che discrimina chi opta per soluzioni di vita diverse dal matrimonio. Il governo Meloni, intanto, continua a promuovere l’idea della famiglia tradizionale come pilastro della società.

Altri emendamenti significativi

Tra i 4.511 emendamenti presentati alla Manovra, ve ne sono alcuni particolarmente rilevanti. La Commissione Bilancio ne ha già ritenuti ammissibili alcuni, tra cui:

Un voucher di 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 40.000 euro, da spendere esclusivamente presso scuole paritarie.

Un contributo di 500 euro annui per figlio a carico fino a 14 anni, destinato a coprire spese per servizi extrascolastici, culturali e sportivi, con un limite Isee di 35.000 euro.

Assenze giustificate e adattamenti nel calendario per gli studenti atleti, insieme all'esonero dal programma alternanza scuola-lavoro.

Incremento delle pensioni minime dal 2,2% al 2,7% previsto per il 2025.

Un percorso complesso per l’approvazione

Ogni emendamento dovrà affrontare diverse scremature. Attualmente, la Commissione Bilancio sta riducendo il numero totale a 600 proposte, per poi arrivare a una selezione definitiva di 250.