È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli.

Questo nuovo lavoro in studio nasce dalla creatività di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina;

My Mamma racconta, con i suoi arrangiamenti nervosi e le sonorità sempre più elettroniche .

sempre più . Oggi alle 15:30 saranno ospiti del TalkShow di Massimo Minutella @Casa Minutella

Quarto disco per La Rappresentante Di Lista

band ormai diventata realtá consolidata nel panorama italiano, dopo un paio di singoli rilasciati per stuzzicare, uno dei quali direttamente a Sanremo.

Continua il percorso evolutivo, sempre basato su delle sicurezze alle quali é impossibile rinunciare, non riusciremmo mai a pensarli senza una voce cosí distintiva (e favolosa, nonostante in Fragile la protagonista sia la voce di Dario e sia anch’essa incredibile) o testi cosí profondi da doverli sempre riascoltare piú volte, ma i temi e la musica che li circondano cambiano di disco in disco, portandoci in un nuovo step delle loro vite.

“My Mamma è un disco che ha deciso da che parte stare, che si schiera. È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli. My Mamma è irruenta, gli arrangiamenti sono nervosi, nulla è lasciato al caso. I generi si mischiano, le parole sono dette davvero, sono confessioni, preghiere, inni di appartenenza. Tante voci confluiscono per dire la loro, quelle di Veronica, i cori, le chitarre, l’orchestrazione, diventano un insieme. Il quarto disco di LRDL è un disco contaminato dalla creatività di quella che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico”. La Rappresentante di Lista

“My Mamma” ha una copertina coloratissima e molto artistica

è stata partorita dall’artista palermitana Manuela Di Pisa, ispirata dal realismo audace dell’opera più celebre di Gustave Courbet, “L’origine del mondo”. E dalla copertina vediamo ancora una volta come questa straordinaria band band queer pop metta anche stavolta una femminilità imponente al centro del suo immaginario.

La tracklist di “MY MAMMA”

Preludio

Religiosamente

Lavinia

Oh Mà Oh Pà

Alieno

Invasione

Fragile

Sarà

Amare

V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould)

Paesaggi Stranieri

Resistere

Mai Mamma

La Rappresentante Di Lista – “Amare” – Official Video