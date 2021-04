La foto è stata pubblicata sul settimanale Vero

MYSS Keta è la cantante italiana nota perché si mostra sempre in pubblico con il volto semicoperto e con gli occhiali scuri. Tuttavia, i paparazzi del settimanale Vero hanno fotograto per la prima volta l’artista (di cui non si conosce neanche il vero nome) senza la mascherina.

Tutta colpa di uno spritz bevuto durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon, Celebrity Hunted. Infatti, durante una pausa, Myss Keta ha abbassato la mascherina per bere il drink ed è stata fotografata da un paparazzo che non aspettava altro che questo momento.

C’è, comunque, chi dubita che sia davvero lei, non avendo le controprove. Dall’artista, però, nessuna conferma né smentita…

La carriera pubblica di Myss Keta è cominciata tre anni fa con il suo album Una vita in casplock e nel 2020 ha anche condotto il Dopofestival a Sanremo.

Come scritto, di lei non si conoscono né l’età e il nome, anche se in una conversazione con Andrea Zelletta al Grande Fratello VIP Tommaso Zorzi si è riferito alla cantante come Monica, nome citato anche in una sua canzone.