Il CdM è durato meno di due ore

Il Consiglio dei Ministri, terminato dopo meno di due ore, ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2022 (NADEF).

Stando a quanto si apprende da fonti del governo, l’entità della manovra viene stimata in circa 21 miliardi di euro e sarà destinata interamente per contrastare il caro energia.

Si è appreso inoltre che il deficit programmatico per quest’anno è fissato al 5,6% del Pil, a fronte di una stima tendenziale al 5,1%. Per il prossimo anno il deficit programmatico scende al 4,5%, per poi attestarsi al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025.