A Napoli

Un 18enne non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha investito un militare con lo scooter. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto stamattina, giovedì 26 gennaio, in corso Arnaldo Lucci, a Napoli. Al giovane era stato intimato l’alt per alcune manovre azzardate compiute nel traffico. Il 18enne non ha rallentato ma ha investito il militare e l’impatto è stato tale che il giovane, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare.

Il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dai carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania e dai Carabinieri della Napoli Stella. Al momento è piantonato in ospedale.

Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, ha commentato: “Misure severe per chi non rispetta le regole e mette a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri. È gravissimo quanto registrato oggi a Napoli, dove un 18enne in sella a uno scooter, e senza casco, non si è fermato all’alt e ha investito un carabiniere, ferendosi in maniera seria e mandando il militare in ospedale. L’augurio è che entrambe le persone coinvolte nell’episodio, che sono ricoverate in gravi condizioni, possano riprendersi al più presto ma resta ferma la condanna nei confronti di chi dimostra di non avere il minimo rispetto per i tutori dell’ordine e per le regole del vivere civile, attentando alla sicurezza”.