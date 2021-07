È successo a Somma Vesuviano

A Somma Vesuviana, nel Napoletano, una donna, Vincenza Tuorto, 63 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, in un parcheggio di un supermercato, in via Marigliano.

La vittima era residente nel comune di Saviano. Nella stessa circostanza è stato ferito un 46enne di Sant’Anastasia, intervenuto per difendere la donna.

Il marito si è costituito nella stazione dei Carabinieri di Ottaviano Napoli, confessando il delitto, al culmine di una lite con la moglie.

La ricostruzione: l’uomo, titolare del supermercato Etè, credeva che la donna avesse una relazione extraconiugale. Così, armato di coltello, l’ha uccisa e ferito un fornitore del supermercato che è intervenuto in aiuto alla donna. Il marito geloso dopo si è consegnato ai carabinieri. È originario di San Gennarello di Ottaviano, sempre nel Napoletano, dove abitava con la donna che ha ucciso.

Il 46enne ferito è un ambulante di S. Anastasia, che vende latticini. Le sue condizioni non sono gravi. La coppia era titolare anche di un altro supermercato a San Gennariello di Ottaviano.