È successo a Napoli

Serena De Ferrari e Kyshan Wilson sono due attrici della serie Mare Fuori, prodotta dalla Rai e che sta riscuotendo un grande successo su Netflix (in Italia solo Stranger Things 4 sta facendo meglio).

E oggi, lunedì 18 luglio, si sta parlando di queste due ragazze perché una suora le ha interrotte mentre si stavano baciando a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, in posa per uno shooting fotografico.

La religiosa, avvicinandosi alle due e separandole, ha esclamato: “Ma che fate, che fate? È il diavolo, questo è il diavolo”. Una reazione che, naturalmente, è diventata virale sui social media.

Mare fuori è un dramma adolescenziale (ma per un pubblico vasto) che racconta la vicende di un gruppo di ragazzi che, per vari reati, anche gravissimi, si trovano all’interno di un carcere minorile di Napoli. Considerato il sucesso, la serie è stata rinnovata per altre due stagioni e il bacio tra le due attrici, molto probabilmente, rientra nella promozione dello show. Con la suora che sta dando, inconsapevolmente, un’ulteriore mano…

Antonello Sannino, dell’Antinoo Arcigay Napoli, ha commentato: “Non ho visto una reazione aggressiva ma perfino stupìta, sembra una signora uscita da un’altra epoca. Fa persino quasi tenerezza, è un po’ come se fosse stata catapultata in una epoca che non è la sua. È un po’ come quando Troisi si trova nel Medioevo e incontra Leonardo Da Vinci che gli spiega il treno, sono due epoche che non si parlano e che si incontrano. La velocità del cambiamento ha tenuto dietro molte persone e la reazione della Suora è stata proprio dovuta a due epoche si sono incrociate senza conoscersi. È stata catapultata in un’altra epoca, tutto qui”.